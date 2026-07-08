Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка сообщают россиянам о якобы ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям.

Аферисты создают искусственную спешку и требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из SMS.

Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят с требованием предоставить персональные данные или назвать код из SMS «для начисления выплат».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии", - рассказали там.

"Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс", - добавили в пресс-службе.

В "Мошеловке" напомнили, что настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс "для начисления выплат".