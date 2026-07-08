Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 08.07.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями

ОНФ: мошенники стали сообщать россиянам якобы об ошибках при начислении надбавок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка сообщают россиянам о якобы ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям.
  • Аферисты создают искусственную спешку и требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из SMS.
  • Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят с требованием предоставить персональные данные или назвать код из SMS «для начисления выплат».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии", - рассказали там.
"Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс", - добавили в пресс-службе.
В "Мошеловке" напомнили, что настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс "для начисления выплат".
"Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации", - заключили там.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Юрист рассказал, как мошенники используют ИИ на сайтах знакомств
Вчера, 06:37
 
ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала