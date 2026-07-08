Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка сообщают россиянам о якобы ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям.
- Аферисты создают искусственную спешку и требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из SMS.
- Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят с требованием предоставить персональные данные или назвать код из SMS «для начисления выплат».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии", - рассказали там.
"Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс", - добавили в пресс-службе.
В "Мошеловке" напомнили, что настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс "для начисления выплат".
"Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации", - заключили там.