Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Подозреваемая в покушении, гражданка Украины Анастасия Березовская, была убита под Киевом.

Офис генпрокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Березовской, которые могут быть причастны к взрыву в Монако.

ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева, несмотря на убийство главной подозреваемой Анастасии Березовской, сообщила генеральная прокуратура княжества.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они также могут быть причастны к взрыву в Монако.

"Расследование продолжается очень активно под руководством следственных судей совместно с властями нескольких стран, в том числе Украины, чтобы выявить всех лиц, которые могли участвовать в преступлении, совершенном в Монако, а также их мотивы", - говорится в заявлении органа.

Генпрокурор княжества Стефан Тибо подтвердил, что его украинский коллега проинформировал его о ведущемся на Украине расследовании, которое позволило задержать двоих предположительно причастных к взрыву и обнаружить тело женщины, вероятно, разыскиваемой подозреваемой.