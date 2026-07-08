Власти Монако продолжат расследование покушения на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
- Подозреваемая в покушении, гражданка Украины Анастасия Березовская, была убита под Киевом.
- Офис генпрокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Березовской, которые могут быть причастны к взрыву в Монако.
ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева, несмотря на убийство главной подозреваемой Анастасии Березовской, сообщила генеральная прокуратура княжества.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они также могут быть причастны к взрыву в Монако.
"Расследование продолжается очень активно под руководством следственных судей совместно с властями нескольких стран, в том числе Украины, чтобы выявить всех лиц, которые могли участвовать в преступлении, совершенном в Монако, а также их мотивы", - говорится в заявлении органа.
Генпрокурор княжества Стефан Тибо подтвердил, что его украинский коллега проинформировал его о ведущемся на Украине расследовании, которое позволило задержать двоих предположительно причастных к взрыву и обнаружить тело женщины, вероятно, разыскиваемой подозреваемой.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.