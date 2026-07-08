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Власти Монако продолжат расследование покушения на Ермолаева - РИА Новости, 08.07.2026
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12:05 08.07.2026
Власти Монако продолжат расследование покушения на Ермолаева

Генпрокуратура Монако: расследование покушения на Ермолаева продолжается

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
  • Подозреваемая в покушении, гражданка Украины Анастасия Березовская, была убита под Киевом.
  • Офис генпрокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Березовской, которые могут быть причастны к взрыву в Монако.
ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Власти Монако продолжают расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева, несмотря на убийство главной подозреваемой Анастасии Березовской, сообщила генеральная прокуратура княжества.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они также могут быть причастны к взрыву в Монако.
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"Расследование продолжается очень активно под руководством следственных судей совместно с властями нескольких стран, в том числе Украины, чтобы выявить всех лиц, которые могли участвовать в преступлении, совершенном в Монако, а также их мотивы", - говорится в заявлении органа.
Генпрокурор княжества Стефан Тибо подтвердил, что его украинский коллега проинформировал его о ведущемся на Украине расследовании, которое позволило задержать двоих предположительно причастных к взрыву и обнаружить тело женщины, вероятно, разыскиваемой подозреваемой.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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