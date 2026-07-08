Покушавшаяся на Ермолаева женщина въехала на Украину законно

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина, предположительно покушавшаяся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, въехала на Украину 1 июля на законном основании.

Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева, офис генпрокурора подтвердил эту информацию.

Подозреваемых в убийстве женщины задержали — это сотрудник главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Женщина, предположительно, покушавшаяся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, въехала на Украину 1 июля на законном основании, на тот момент она не была в розыске по линии Интерпола, сообщает украинская погранслужба.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева . Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

"Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска. На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины не было. Во время прохождения ею пограничного контроля в базе данных, в том числе и Интерпола, о нахождении ее в розыске не было", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.

Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.