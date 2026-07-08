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Покушавшаяся на Ермолаева женщина въехала на Украину законно - РИА Новости, 08.07.2026
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11:30 08.07.2026
Покушавшаяся на Ермолаева женщина въехала на Украину законно

Покушавшаяся на Ермолаева в Монако женщина въехала на Украину 1 июля законно

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, предположительно покушавшаяся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, въехала на Украину 1 июля на законном основании.
  • Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева, офис генпрокурора подтвердил эту информацию.
  • Подозреваемых в убийстве женщины задержали — это сотрудник главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Женщина, предположительно, покушавшаяся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, въехала на Украину 1 июля на законном основании, на тот момент она не была в розыске по линии Интерпола, сообщает украинская погранслужба.
Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.
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"Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска. На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины не было. Во время прохождения ею пограничного контроля в базе данных, в том числе и Интерпола, о нахождении ее в розыске не было", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения.
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В миреУкраинаКиевМонакоВадим ЕрмолаевИнтерполСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
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