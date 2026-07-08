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У экс-судьи Момотова изъяли почти 100 объектов недвижимости - РИА Новости, 08.07.2026
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14:24 08.07.2026
У экс-судьи Момотова изъяли почти 100 объектов недвижимости

Почти 100 объектов недвижимости изъяли у экс-главы Совета судей Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества, принадлежащих бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, его сыну и связанному с ним бизнесмену.
  • Общая стоимость переданного государству имущества оценивается в 9 миллиардов рублей.
  • Судебные приставы передали государству два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебные приставы передали государству 97 земельных участков и помещений, оформленных на бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова, его сына и связанного с ним бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. Мосгорсуд в апреле утвердил это решение в апелляции, оно вступило в законную силу.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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6 июля, 14:40
"В результате оперативных действий судебных приставов ГМУ ФССП России в государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя", - сказали в ведомстве.
Осенью Момотов подал заявление об отставке, куда он ушел с поста судьи Верховного суда РФ. Высшая квалификационная коллегия судей 25 мая прекратила его отставку, лишив тем самым привилегий, которыми обладают судьи.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ВККС прекратила отставку экс-судьи Момотова
25 мая, 16:53
 
РоссияРостов-на-ДонуМоскваВиктор МомотовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Генеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
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