У экс-судьи Момотова изъяли почти 100 объектов недвижимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества, принадлежащих бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, его сыну и связанному с ним бизнесмену.

Общая стоимость переданного государству имущества оценивается в 9 миллиардов рублей.

Судебные приставы передали государству два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебные приставы передали государству 97 земельных участков и помещений, оформленных на бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова, его сына и связанного с ним бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. Мосгорсуд в апреле утвердил это решение в апелляции, оно вступило в законную силу.

"В результате оперативных действий судебных приставов ГМУ ФССП России в государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя", - сказали в ведомстве.