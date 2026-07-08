Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавский оппозиционер Марина Таубер заявила, что действующий режим в Молдавии подменяет политическую конкуренцию давлением через прокуратуру и суды.

Она отметила, что власти пытаются физически и психологически сломать оппонентов.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Действующий режим в Молдавии подменил цивилизованную политическую конкуренцию давлением через прокуратуру и суды, пытаясь физически и психологически сломать оппонентов, заявила РИА Новости молдавский оппозиционер, экс-депутат парламента Марина Таубер.

Комментируя уголовное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул , чью книгу представили в среду в Москве, Таубер отметила, что власти используют изоляцию как инструмент ликвидации конкурентов.

"Политическая борьба - это борьба программ, идеологий и проектов. А это не борьба через прокуратуру, через юстицию, через суды и через то, что ты физически давишь на человека четырьмя стенами и невозможностью общения со всем внешним миром. Власти Молдавии используют тюрьмы для физического уничтожения оппозиции", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, удерживая людей в заключении, режим пытается заставить их изменить политический выбор или отказаться от должностей.

"Это называется просто пытаться человека убить, уничтожить", — заявила Таубер, добавив, что, несмотря на жестокие условия в одиночных камерах, арестованные представительницы оппозиции "все выдержат".

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, в связи с чем власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в жестком политическом давлении на автономию.