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Таубер обвинила власти Молдавии в подмене политической конкуренции - РИА Новости, 08.07.2026
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19:48 08.07.2026
Таубер обвинила власти Молдавии в подмене политической конкуренции

Экс-депутат Таубер: режим в Молдавии пытается физически сломать оппонентов

© Marina Tauber/TelegramЭкс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер
Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Marina Tauber/Telegram
Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавский оппозиционер Марина Таубер заявила, что действующий режим в Молдавии подменяет политическую конкуренцию давлением через прокуратуру и суды.
  • Она отметила, что власти пытаются физически и психологически сломать оппонентов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Действующий режим в Молдавии подменил цивилизованную политическую конкуренцию давлением через прокуратуру и суды, пытаясь физически и психологически сломать оппонентов, заявила РИА Новости молдавский оппозиционер, экс-депутат парламента Марина Таубер.
Комментируя уголовное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, чью книгу представили в среду в Москве, Таубер отметила, что власти используют изоляцию как инструмент ликвидации конкурентов.
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"Политическая борьба - это борьба программ, идеологий и проектов. А это не борьба через прокуратуру, через юстицию, через суды и через то, что ты физически давишь на человека четырьмя стенами и невозможностью общения со всем внешним миром. Власти Молдавии используют тюрьмы для физического уничтожения оппозиции", - подчеркнула собеседница агентства.
По ее словам, удерживая людей в заключении, режим пытается заставить их изменить политический выбор или отказаться от должностей.
"Это называется просто пытаться человека убить, уничтожить", — заявила Таубер, добавив, что, несмотря на жестокие условия в одиночных камерах, арестованные представительницы оппозиции "все выдержат".
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, в связи с чем власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в жестком политическом давлении на автономию.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за укрепление связей с РФ. В августе 2025 года суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии "Шор", в мае 2026 года апелляция оставила приговор в силе. Оппозиция заявляет о жестком политическом давлении со стороны команды президента Майи Санду.
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В миреМолдавияГагаузияМарина ТауберЕвгения ГуцулМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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