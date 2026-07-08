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Минобороны: Россия обладает опытом создания масштабных группировок ПВО - РИА Новости, 08.07.2026
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10:02 08.07.2026
Минобороны: Россия обладает опытом создания масштабных группировок ПВО

МО: РФ обладает опытом создания группировок ПВО от "Панцирей" до С-500

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка противовоздушной обороны включает такие системы и комплексы, как С-350 «Витязь», С-400 «Триумф», С-500 «Прометей» и ЗРПК «Панцирь-С» разных модификаций.
  • Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной обороны и предназначены для защиты высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск и других важных объектов.
  • В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская группировка противовоздушной обороны включает такие системы и комплексы, как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций, только Россия обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО, сообщает Минобороны РФ.
В России 8 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил.
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В составе Вооруженных сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск: зенитные ракетные войска (ЗРВ). Сегодня они входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.
"Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны. Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия, такие как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций", - говорится в сообщении МО РФ.
Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной обороны и предназначены для защиты высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника.
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Они выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.
Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения, отметили в российском оборонном ведомстве.
"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов", - сообщает Минобороны РФ.
С первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику, подчеркнули в министерстве.
В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, заключили в Минобороны РФ.
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БезопасностьРоссияСССРЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"С-400 «Триумф»С-500 (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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