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Мирошник назвал атаку в Запорожской области картинкой к просьбам Зеленского - РИА Новости, 08.07.2026
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12:13 08.07.2026
Мирошник назвал атаку в Запорожской области картинкой к просьбам Зеленского

Мирошник: удар в Запорожской области стал картинкой к просьбам Зеленского

© Фото : Балицкий Евгений/MAXДрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, пострадавших нет.
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что этот удар создает «картинку» к просьбам Владимира Зеленского о поддержке на саммите НАТО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Удар украинского беспилотника по автобусу в Запорожской области стал картинкой к просьбам Владимира Зеленского на саммите НАТО о поддержке киевского режима, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мелитополь, пострадавших нет.
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"Пылающий пассажирский автобус создает очень доходчивую картинку саммиту НАТО в Анкаре, где Зеленский снова просит деньги на вооружение. Вооружение для продолжения террора против гражданского населения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. Как ожидается, Зеленский посетит ужин представителей альянса, но не будет допущен на заседания саммита.
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