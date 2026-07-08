Мирошник назвал атаку в Запорожской области картинкой к просьбам Зеленского

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Удар украинского беспилотника по автобусу в Запорожской области стал картинкой к просьбам Владимира Зеленского на саммите НАТО о поддержке киевского режима, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.