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Финансовой помощи НАТО Украине явно не хватит для победы, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.07.2026
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00:06 08.07.2026
Финансовой помощи НАТО Украине явно не хватит для победы, заявил Мирошник

Мирошник: помощи НАТО Киеву в 70 млрд евро явно не хватит для победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро не хватит для победы, но хватит для продолжения боевых действий.
  • На саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, планируют обсудить предложение о выделении Украине 70 миллиардов евро в этом году и, как минимум, такой же суммы в 2027 году.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы, но точно хватит для продолжения кровопролития и затягивания боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре. На нем планируют обсудить предложение о выделении Украине 70 миллиардов евро в этом году и, как минимум, такой же суммы в 2027 году.
"Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно", - сказал Мирошник "Известиям".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Вчера, 07:13
 
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