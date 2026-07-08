МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы, но точно хватит для продолжения кровопролития и затягивания боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно", - сказал Мирошник "Известиям".