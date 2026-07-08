В Госдуме предложили ввести выплаты к первым юбилеям свадьбы

"Сегодня День семьи, любви и верности, и я поздравляю с этим праздником всех, кому удалось в наше непростое время создать крепкую, дружную семью. Всех, кто хранит семейный очаг и верность, несмотря ни на что. В том числе тех, кто сегодня ждет с фронта своих родных и любимых… Я считаю, что не менее важно поддерживать молодые семьи, учитывая их материальные трудности… Стоит ввести поощрительные выплаты и для них: например, за 5 лет брака 5 тысяч рублей, за 10 лет – 10 тысяч", - сказал Миронов РИА Новости.