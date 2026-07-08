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В Госдуме предложили ввести выплаты к первым юбилеям свадьбы - РИА Новости, 08.07.2026
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10:20 08.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
В Госдуме предложили ввести выплаты к первым юбилеям свадьбы

Миронов предложил ввести поощрительные выплаты на 5 и 10 лет свадьбы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы: 5 тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч за 10 лет.
  • Он подчеркнул, что это должна быть федеральная мера поддержки по всей России.
  • Миронов напомнил, что в 2024 году Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в День семьи, любви и верности предложил ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы: 5 тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч за 10 лет.
Он напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
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"Сегодня День семьи, любви и верности, и я поздравляю с этим праздником всех, кому удалось в наше непростое время создать крепкую, дружную семью. Всех, кто хранит семейный очаг и верность, несмотря ни на что. В том числе тех, кто сегодня ждет с фронта своих родных и любимых… Я считаю, что не менее важно поддерживать молодые семьи, учитывая их материальные трудности… Стоит ввести поощрительные выплаты и для них: например, за 5 лет брака 5 тысяч рублей, за 10 лет – 10 тысяч", - сказал Миронов РИА Новости.
Политик отметил, что это должна быть федеральная мера поддержки, по всей России, чтобы семьи не оказывались в неравном положении.
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"Основа семьи - это, конечно, любовь. Но при этом важен и финансовый, и жилищный вопрос, важна господдержка", - добавил Миронов, подчеркнув, что нужно запускать эффективные меры поддержки, чтобы с каждым Днем семьи становилось больше россиян и счастливых крепких семей, уверенных в завтрашнем дне.
В настоящее время на федеральном уровне выплаты за долгий брак не закреплены. Однако в более чем 20 регионах России есть свои меры поддержки, размер таких выплат и условия их получения отличаются от субъекта к субъекту.
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