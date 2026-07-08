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Школы смогут сокращать число уроков у первоклассников в сентябре и октябре - РИА Новости, 08.07.2026
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17:12 08.07.2026 (обновлено: 17:52 08.07.2026)
Школы смогут сокращать число уроков у первоклассников в сентябре и октябре

Минпросвещения: школы смогут сокращать количество уроков у первоклассников

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРебенок на уроке математики
Ребенок на уроке математики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школы смогут сокращать количество уроков у первоклассников в сентябре и октябре для обеспечения адаптационного периода.
  • Не рекомендуется сокращать количество уроков по учебному предмету «Физическая культура».
  • Максимально возможная норма сокращения числа часов составляет 3% для литературного чтения, 6% для русского языка и математики и 12% для окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Школы смогут сокращать количество уроков у первоклассников в сентябре и октябре для обеспечения адаптационного периода, следует из направленного регионам письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, с целью обеспечения адаптационного периода для первых классов в сентябре и октябре установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)".
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При этом не рекомендуется сокращать количество уроков по учебному предмету "Физическая культура", так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.
Кроме того, министерством определена также максимально возможная норма сокращения числа часов в процентах. При этом содержание учебного предмета не сокращается.
Из приказа ведомства, который также есть в распоряжении РИА Новости, следует, что не более чем на 3% может быть сокращено общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения, не более чем на 6% - русского языка и математики. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда может быть сокращено не более чем на 12%.
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