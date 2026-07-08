Школы смогут сокращать число уроков у первоклассников в сентябре и октябре

Из приказа ведомства, который также есть в распоряжении РИА Новости, следует, что не более чем на 3% может быть сокращено общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения, не более чем на 6% - русского языка и математики. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда может быть сокращено не более чем на 12%.