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Минпросвещения определило даты школьных каникул в новом учебном году - РИА Новости, 08.07.2026
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17:05 08.07.2026 (обновлено: 21:42 08.07.2026)
Минпросвещения определило даты школьных каникул в новом учебном году

Минпросвещения определило даты школьных каникул для обучающихся по четвертям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул на 2026/27 учебный год для обучающихся по четвертям.
  • Для учащихся 1–11-х классов рекомендованы следующие даты каникул: осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года.
  • Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям: осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.
"При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс
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