Минпросвещения определило даты школьных каникул в новом учебном году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул на 2026/27 учебный год для обучающихся по четвертям.
- Для учащихся 1–11-х классов рекомендованы следующие даты каникул: осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года.
- Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям: осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.
"При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс