Минпросвещения определило даты школьных каникул в новом учебном году

"Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям: осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года", - говорится в сообщении.