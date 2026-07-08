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В Минприроды рассказали о перспективах открытия новых месторождений янтаря - РИА Новости, 08.07.2026
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14:08 08.07.2026
В Минприроды рассказали о перспективах открытия новых месторождений янтаря

Минприроды: есть перспективы открытия новых месторождений янтаря

© Фото : АО "Калининградский янтарный комбинат"Янтарь с отпечатком листа древнего дуба
Янтарь с отпечатком листа древнего дуба - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : АО "Калининградский янтарный комбинат"
Янтарь с отпечатком листа древнего дуба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 90% мировых запасов янтаря сосредоточено в России, все пять известных месторождений находятся в Калининградской области.
  • В России есть перспективы открытия новых месторождений янтаря с прогнозными ресурсами более 180 тысяч тонн, в основном в Калининградской области.
  • В 2027 году ожидается освоение месторождений Вишневое и Мельниково с планируемой годовой добычей 183 тонны янтаря.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 90% мировых запасов янтаря сосредоточено в России, в стране есть перспективы открытия новых месторождений, сообщило Минприроды РФ.
России сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Все пять месторождений с суммарными запасами в 112,4 тысячи тонн находятся в Калининградской области, на Балтике", - говорится в сообщении.
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По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, которые приводятся в релизе, самое большое в мире месторождение "солнечного камня" - Приморское - с запасами более 105 тысяч тонн находится в России. Другие крупные месторождения - это Пальмникенское и Вишневое с суммарными запасами 6,7 тысячи тонн.
"В стране есть перспективы открытия новых месторождений янтаря. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 66,1 тысячи тонн, а категории Р3 - 118,6 тысячи тонн. В основном они локализованы в Калининградской области", - отметил Козлов.
По данным Минприроды, за последние три года компании инвестировали в поиски янтаря в России порядка 34 миллионов рублей, а в 2026 году планируется вложить почти 12 миллионов рублей.
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"Подготавливаются к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонны янтаря ежегодно", - рассказали в Минприроды.
"Примерно в конце 2026 года - начале 2027 года планируется объявить аукцион на участок федерального значения, включающий участки Центральный, Южный и Северный в акватории Балтийского моря", - добавили там.
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