В Минприроды рассказали о перспективах открытия новых месторождений янтаря

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 90% мировых запасов янтаря сосредоточено в России, все пять известных месторождений находятся в Калининградской области.

В России есть перспективы открытия новых месторождений янтаря с прогнозными ресурсами более 180 тысяч тонн, в основном в Калининградской области.

В 2027 году ожидается освоение месторождений Вишневое и Мельниково с планируемой годовой добычей 183 тонны янтаря.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 90% мировых запасов янтаря сосредоточено в России, в стране есть перспективы открытия новых месторождений, сообщило Минприроды РФ.

"В России сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Все пять месторождений с суммарными запасами в 112,4 тысячи тонн находятся в Калининградской области , на Балтике", - говорится в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, которые приводятся в релизе, самое большое в мире месторождение "солнечного камня" - Приморское - с запасами более 105 тысяч тонн находится в России. Другие крупные месторождения - это Пальмникенское и Вишневое с суммарными запасами 6,7 тысячи тонн.

"В стране есть перспективы открытия новых месторождений янтаря. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 66,1 тысячи тонн, а категории Р3 - 118,6 тысячи тонн. В основном они локализованы в Калининградской области", - отметил Козлов.

По данным Минприроды, за последние три года компании инвестировали в поиски янтаря в России порядка 34 миллионов рублей, а в 2026 году планируется вложить почти 12 миллионов рублей.

В стране действуют четыре лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря. Три из них - добычные. Добыча пока идет только Приморском месторождении в Калининградской области. Ее объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 году - свыше 640 тонн, в 2025 - более 726 тонн, поделились в министерстве.

"Подготавливаются к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонны янтаря ежегодно", - рассказали в Минприроды.