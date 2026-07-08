Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения.
- Основное внимание уделили вопросам энергоснабжения Республики Крым и города Севастополя в условиях сохраняющихся внешних угроз.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщили в министерстве.
"Основное внимание было уделено вопросам энергоснабжения Республики Крым и города Севастополя в условиях сохраняющихся внешних угроз. Обсуждалось формирование аварийного резерва, необходимого для оперативной ликвидации последствий технологических нарушений, возникающих в результате атак со стороны ВСУ, а также механизмы его своевременного пополнения и эффективного использования", - говорится в сообщении.