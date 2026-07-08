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Минэнерго и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва - РИА Новости, 08.07.2026
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15:44 08.07.2026 (обновлено: 15:46 08.07.2026)
Минэнерго и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва

Минэнерго и власти Крыма обсудили формирование резерва для электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения.
  • Основное внимание уделили вопросам энергоснабжения Республики Крым и города Севастополя в условиях сохраняющихся внешних угроз.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщили в министерстве.
"Основное внимание было уделено вопросам энергоснабжения Республики Крым и города Севастополя в условиях сохраняющихся внешних угроз. Обсуждалось формирование аварийного резерва, необходимого для оперативной ликвидации последствий технологических нарушений, возникающих в результате атак со стороны ВСУ, а также механизмы его своевременного пополнения и эффективного использования", - говорится в сообщении.
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