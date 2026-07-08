В Минэнерго рассказали о мерах для роста поставок нефтепродуктов в Крым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти РФ реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым.
- Минэнерго отмечает, что оперативно решаются возникающие логистические вопросы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти РФ реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь, оперативно решают возникающие логистические вопросы, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило министерство по итогам совещания.
"Минэнерго России держит ситуацию на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова в топливе", - говорится в сообщении.