В Минэнерго рассказали о мерах для роста поставок нефтепродуктов в Крым

"Минэнерго России держит ситуацию на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова в топливе", - говорится в сообщении.