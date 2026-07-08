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В Минэнерго рассказали о мерах для роста поставок нефтепродуктов в Крым - РИА Новости, 08.07.2026
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15:41 08.07.2026 (обновлено: 15:44 08.07.2026)
В Минэнерго рассказали о мерах для роста поставок нефтепродуктов в Крым

Минэнерго: власти принимают меры для роста поставок нефтепродуктов в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти РФ реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым.
  • Минэнерго отмечает, что оперативно решаются возникающие логистические вопросы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти РФ реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь, оперативно решают возникающие логистические вопросы, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило министерство по итогам совещания.
"Минэнерго России держит ситуацию на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова в топливе", - говорится в сообщении.
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