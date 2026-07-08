Блогер Лиза Миллер просит Верховный суд пересмотреть доначисление налогов

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций по делу о доначислении ей около 178 миллионов рублей налогов и штрафа.

Налоговая инспекция установила, что Батюта создала схему дробления бизнеса для применения упрощенной системы налогообложения и не отражения части доходов в налоговых декларациях.

Арбитражные суды трех инстанций в Москве подтвердили законность и обоснованность выводов налоговиков.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Блогер Лиза Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения налоговой инспекции о доначислении ей около 178 миллионов рублей налогов и штрафа.

Как указано в материалах, изученных РИА Новости, жалоба Миллер, обвиняемой в легализации денег в особо крупном размере, 7 июля поступила в высшую судебную инстанцию.

Налоговая в ходе проверок установила, что Батюта, занимавшаяся в интернете реализацией курсов "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН.

В схеме участвовали ее муж – ИП Артемий Миллер – и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру.

Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей.

Батюта оспорила решение в суде, но арбитражные суды трех инстанций в Москве подтвердили законность и обоснованность выводов налоговиков.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле 2025 года признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может.