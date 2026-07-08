Володин рассказал о новых миграционных законах

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики.

Принятый закон ужесточает требования к доходам мигрантов.

Из 30 принятых законопроектов 21 был инициирован депутатами Государственной думы.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума в среду приняла 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в среду приняла закон об ужесточении требований к доходам мигрантов.

"Федеральный закон принимается единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас. Это действительно решение очень важное. Мы с вами за прошедшие два года приняли в сфере миграционной политики 30 федеральных законов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что из 30 законопроектов 21 был инициирован депутатами Государственной думы.

По словам Володина, сегодняшнее решение было необходимо в связи с тем, что количество патентов, выданных в России за 2025 год по всем регионам, составляет 2 272 636.

"И вы также знаете, что эти патенты, стоимость их, определяют регионы. Каждый регион сейчас самостоятельно определяет стоимость патента. Она разная, в Москве одна, в других регионах другая. Совокупно, в течение 2025 года, все регионы от патентов получили 172 миллиарда рублей", - отметил он.

Председатель госдумы уточнил, что принятым законом, предоставляется очень большая возможность для регионов пополнить свои бюджеты.