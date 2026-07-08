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Володин рассказал о новых миграционных законах - РИА Новости, 08.07.2026
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15:18 08.07.2026
Володин рассказал о новых миграционных законах

Госдума приняла 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики.
  • Принятый закон ужесточает требования к доходам мигрантов.
  • Из 30 принятых законопроектов 21 был инициирован депутатами Государственной думы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума в среду приняла 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Федеральный закон принимается единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас. Это действительно решение очень важное. Мы с вами за прошедшие два года приняли в сфере миграционной политики 30 федеральных законов", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что из 30 законопроектов 21 был инициирован депутатами Государственной думы.
По словам Володина, сегодняшнее решение было необходимо в связи с тем, что количество патентов, выданных в России за 2025 год по всем регионам, составляет 2 272 636.
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"И вы также знаете, что эти патенты, стоимость их, определяют регионы. Каждый регион сейчас самостоятельно определяет стоимость патента. Она разная, в Москве одна, в других регионах другая. Совокупно, в течение 2025 года, все регионы от патентов получили 172 миллиарда рублей", - отметил он.
Председатель госдумы уточнил, что принятым законом, предоставляется очень большая возможность для регионов пополнить свои бюджеты.
"Тем более, мы приняли норму, когда мигрант, приезжая работать, будет оплачивать приезд своих детей, семьи, и при этом, исходя из региональных стандартов. Это ключевые положения, которые сегодня мы приняли в рамках федерального законодательства",- добавил Володин.
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