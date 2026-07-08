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Госдума приняла пакет законов в сфере ИИ и миграции - РИА Новости, 08.07.2026
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14:04 08.07.2026 (обновлено: 15:21 08.07.2026)
Госдума приняла пакет законов в сфере ИИ и миграции

Госдума приняла закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Госдумы
Депутаты перед пленарным заседанием Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Госдумы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России и регулирующий сферу искусственного интеллекта.
  • Норма обязывает мигрантов содержать себя и членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону.
  • Иностранец вместе с детьми должен покинуть страну в течение 15 дней, если его патент аннулировали.
  • Контент, созданный с помощью ИИ, будет маркироваться.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России и регулирующий область ИИ.
Так, иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают. При этом он не может превышать среднемесячную начисленную зарплату в регионе. Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.
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Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Кроме того, ужесточаются требования к продлению патентов: его не будут выдавать или продлевать, если нет информации о доходах мигранта или его заработок ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Если патент аннулирован или не продлен, иностранец вместе с детьми обязан покинуть Россию в течение 15 дней.
Срок временного пребывания детей мигрантов до 18 лет будет продлеваться в зависимости от действия патента родителя и при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ с учетом каждого ребенка. После совершеннолетия ребенок должен покинуть страну в течение 30 дней или подать заявление на патент и уплатить авансовый платеж.
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Также вводится правило: если у иностранца в течение года со дня выдачи разрешения на временное проживание или вида на жительство доходы оказались ниже установленного уровня, эти документы аннулируются. Исключение сделано для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и некоторых других категорий. Разрешение не аннулируют, если мигрант потерял работу, но в течение трех месяцев нашел новую и его доходы соответствуют требованиям.
Помимо прочего, МВД получит право проверять наличие дохода, его уровень и уплату фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
Основная часть норм вступит в силу с 1 января 2027-го. Положения о денежном содержании — с 1 марта того же года, а нормы об обмене данными между госорганами начнут действовать через 90 дней после публикации закона.
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Что касается искусственного интеллекта, то закон закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
Правительство сможет решать, когда в госсистемах и важных областях можно использовать только российские модели . Для банков такие правила будут утверждать вместе с ЦБ.
Норма также предусматривает маркировку информации и материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Основной массив положений вступит в силу с 1 сентября. Нормы о требованиях к суверенным и национальным моделям, их учете, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности — с 1 марта 2027 года.
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