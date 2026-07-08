В МИД призвали НАТО не принимать безответственных решений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала натовских стратегов остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений.
- По мнению Захаровой, такие решения могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как констатировал Марк Рютте, "нет времени на раздумья". А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
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