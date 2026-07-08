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В МИД призвали НАТО не принимать безответственных решений - РИА Новости, 08.07.2026
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22:39 08.07.2026 (обновлено: 22:40 08.07.2026)
В МИД призвали НАТО не принимать безответственных решений

Захарова призвала натовских стратегов не принимать безответственных решений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала натовских стратегов остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений.
  • По мнению Захаровой, такие решения могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как констатировал Марк Рютте, "нет времени на раздумья". А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
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