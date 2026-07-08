Генеральная линия НАТО остается неизменной, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что генеральная линия НАТО остается неизменной.
- По ее словам, эта линия включает милитаризацию европейского континента, подготовку к конфликту с Россией и помощь Украине.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Генеральная линия НАТО останется неизменной - милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией и помощь Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Созидательная же повестка дня для НАТО по-прежнему не в приоритете. Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения "стратегического поражения" нашей стране", - сказала Захарова в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
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