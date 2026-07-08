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МИД России прокомментировал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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22:35 08.07.2026 (обновлено: 22:53 08.07.2026)
МИД России прокомментировал итоги саммита НАТО

МИД: сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО не удалось

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО по итогам саммита в Анкаре не удалось.
  • 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов альянса.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО по итогам саммита в Анкаре не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.
"Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте представить саммит "эпохальным" в истории альянса, ничего из этого не вышло. "Тефлоновому Марку", как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
По словам Захаровой, трещины в отношениях между странами НАТО никуда не делись.
"Трещины в трансатлантической связке никуда не делись, даже несмотря на то, что лидеры европейских стран и Канады неприкрыто демонстрировали свою лояльность Вашингтону, всячески подчеркивали готовность взять на себя больше обязательств по защите собственной территории", - добавила она.
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