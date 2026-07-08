МИД России прокомментировал итоги саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО по итогам саммита в Анкаре не удалось.

7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов альянса.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО по итогам саммита в Анкаре не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения.

"Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте представить саммит "эпохальным" в истории альянса, ничего из этого не вышло. "Тефлоновому Марку", как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По словам Захаровой, трещины в отношениях между странами НАТО никуда не делись.