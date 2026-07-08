Рютте не удалось умиротворить Трампа на саммите НАТО, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсеку НАТО Марку Рютте на саммите альянса в Анкаре не удалось умиротворить Дональда Трампа по вопросу вывода войск США из Европы, заявила Мария Захарова.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте на саммите альянса в Анкаре не удалось умиротворить президента США Дональда Трампа, чтобы тот не форсировал выведение из Европы сил США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тефлоновому Марку", как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО. В особенности, умиротворить президента США Дональда Трампа, дабы тот не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы и не форсировал выведение с континента американских сил и средств", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.