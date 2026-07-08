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Рютте не удалось умиротворить Трампа на саммите НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 08.07.2026
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22:33 08.07.2026 (обновлено: 22:45 08.07.2026)
Рютте не удалось умиротворить Трампа на саммите НАТО, заявили в МИД

МИД: Рютте не удалось умиротворить Трампа на саммите НАТО в Турции

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсеку НАТО Марку Рютте на саммите альянса в Анкаре не удалось умиротворить Дональда Трампа по вопросу вывода войск США из Европы, заявила Мария Захарова.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте на саммите альянса в Анкаре не удалось умиротворить президента США Дональда Трампа, чтобы тот не форсировал выведение из Европы сил США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тефлоновому Марку", как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО. В особенности, умиротворить президента США Дональда Трампа, дабы тот не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы и не форсировал выведение с континента американских сил и средств", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
США не скрывают разочарования в НАТО, заявили в МИД
Вчера, 22:31
 
В миреТурцияНАТОСШАДональд ТрампМарк РюттеМария ЗахароваЕвропаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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