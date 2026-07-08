Рютте не удалось умиротворить Трампа на саммите НАТО, заявили в МИД

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте на саммите альянса в Анкаре не удалось умиротворить президента США Дональда Трампа, чтобы тот не форсировал выведение из Европы сил США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.