Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выражают разочарование в Североатлантическом альянсе, заявила Мария Захарова.
- Вашингтон недоволен поведением членов альянса, которые, по его мнению, повели себя не по-союзнически.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США не скрывают своего разочарования в Североатлантическом альянсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На этом фоне американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке. Не решается по американскому сценарию вопрос с Гренландией. Не проходит обида на то, что члены альянса повели себя, как считают в Вашингтоне, не по-союзнически, когда Соединенные Штаты нуждались в их поддержке" - говорится в ведомстве.