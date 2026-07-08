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США не скрывают разочарования в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 08.07.2026
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22:31 08.07.2026 (обновлено: 22:43 08.07.2026)
США не скрывают разочарования в НАТО, заявили в МИД

МИД: США не скрывают своего разочарования в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выражают разочарование в Североатлантическом альянсе, заявила Мария Захарова.
  • Вашингтон недоволен поведением членов альянса, которые, по его мнению, повели себя не по-союзнически.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США не скрывают своего разочарования в Североатлантическом альянсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На этом фоне американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке. Не решается по американскому сценарию вопрос с Гренландией. Не проходит обида на то, что члены альянса повели себя, как считают в Вашингтоне, не по-союзнически, когда Соединенные Штаты нуждались в их поддержке" - говорится в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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