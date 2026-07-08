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МИД: Европа выдвигает себя на первые места в конфронтации Запада с Россией - РИА Новости, 08.07.2026
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22:30 08.07.2026 (обновлено: 22:41 08.07.2026)
МИД: Европа выдвигает себя на первые места в конфронтации Запада с Россией

МИД: евроэлиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации Запада с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что европейские элиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией.
  • Лидеры стран Европы на саммите НАТО коллективно выразили намерение обороняться от якобы угрожающей им России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешние европейские элиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что лидеры стран Европы на саммите НАТО коллективно подписались под намерением обороняться от якобы угрожающей им России.
"Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с нашей страной", - подчеркнула Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвропаНАТО
 
 
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