МИД: Европа выдвигает себя на первые места в конфронтации Запада с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что европейские элиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией.
- Лидеры стран Европы на саммите НАТО коллективно выразили намерение обороняться от якобы угрожающей им России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешние европейские элиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что лидеры стран Европы на саммите НАТО коллективно подписались под намерением обороняться от якобы угрожающей им России.
"Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с нашей страной", - подчеркнула Захарова.