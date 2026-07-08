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В МИД провели брифинг для дипкорпуса, посвященный Херсонесу - РИА Новости, 08.07.2026
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21:53 08.07.2026

В МИД провели брифинг для дипкорпуса, посвященный Херсонесу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД провели брифинг для дипкорпуса, посвященный объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его Хора".
  • Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин акцентировал внимание на важности Херсонеса как исторического сплава цивилизаций и разъяснил позицию России по состоянию сохранности Херсонеса в преддверии 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В МИД РФ провели брифинг для дипкорпуса, посвященный объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его Хора", сообщили в ведомстве.
"Седьмого июля в Доме приемов МИД России под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Панкина состоялось информационное мероприятие для дипкорпуса, посвященное объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его Хора", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
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В мероприятии приняли участие порядка сорока послов и представителей дипмиссий.
Панкин в своем выступлении акцентировал внимание на важности Херсонеса как "исторического сплава цивилизаций от античности до современности, отражающего культурное многообразие народов России".
Кроме того, замглавы МИД РФ разъяснил представителям дипкорпуса позицию России по состоянию сохранности Херсонеса в преддверии 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в г. Пусан (Республика Корея - ред.) 19-29 июля.
К участию в брифинге также были приглашены представители министерства культуры и директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, которая подробно рассказала о мерах, принимаемых с 2014 года для реставрации исторического объекта и его популяризации среди посещающих Крым туристов.
"Выступление Елены Морозовой сопровождалось подготовленным музеем Херсонеса видеороликом, демонстрирующим современное состояние объекта, включая найденные в заповедной зоне обломки украинских беспилотных аппаратов и ракет", - подчеркнули в ведомстве.
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