На "оранжевой" линии метро Москвы увеличили интервалы движения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения.
- Это сделано для проверки инфраструктуры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.