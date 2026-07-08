Рейтинг@Mail.ru
На "оранжевой" линии метро Москвы увеличили интервалы движения - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 08.07.2026
На "оранжевой" линии метро Москвы увеличили интервалы движения

На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВагон метро
Вагон метро - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вагон метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения.
  • Это сделано для проверки инфраструктуры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро ЦСКА 5 августа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Напавший на сотрудника московского метро получил срок
7 июля, 09:35
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала