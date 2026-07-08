Глава Минэнерго обсудил с властями Крыма меры защиты энергоинфраструктуры

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило Минэнерго РФ по итогам совещания.

"В том числе рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения, необходимых для обеспечения функционирования энергосистемы в текущих условиях, а также реализация дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры и повышению устойчивости функционирования ТЭК региона", - говорится в сообщении.