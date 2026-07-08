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Глава Минэнерго обсудил с властями Крыма меры защиты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 08.07.2026
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15:43 08.07.2026 (обновлено: 15:46 08.07.2026)
Глава Минэнерго обсудил с властями Крыма меры защиты энергоинфраструктуры

Цивилев обсудил с властями Крыма меры защиты энергоинфраструктуры полуострова

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя меры по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова.
  • Рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения для обеспечения функционирования энергосистемы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило Минэнерго РФ по итогам совещания.
"В том числе рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения, необходимых для обеспечения функционирования энергосистемы в текущих условиях, а также реализация дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры и повышению устойчивости функционирования ТЭК региона", - говорится в сообщении.
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Республика КрымСевастопольМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияСергей Цивилев
 
 
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