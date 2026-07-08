Глава Минэнерго обсудил с властями Крыма меры защиты энергоинфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя меры по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова.
- Рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения для обеспечения функционирования энергосистемы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило Минэнерго РФ по итогам совещания.
"В том числе рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения, необходимых для обеспечения функционирования энергосистемы в текущих условиях, а также реализация дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры и повышению устойчивости функционирования ТЭК региона", - говорится в сообщении.