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Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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22:18 08.07.2026 (обновлено: 22:19 08.07.2026)
Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО

Мерц заявил, что «халява» для европейцев в НАТО закончилась

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону.
  • По словам Мерца, соотношение расходов на НАТО между Америкой и Европой составляет 80 к 20, что является неприемлемым.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в альянсе.
"Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: "халява" для европейцев (в НАТО - ред.) теперь просто закончилась", - заявил Мерц, выступая на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию вел телеканал Phoenix.
Канцлер ФРГ утверждал, что в настоящее время европейские страны-члены НАТО тратят на оборону "неприемлемо" мало.
"Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО — соотношение 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо", - сказал Мерц.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
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