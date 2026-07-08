Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону.

По словам Мерца, соотношение расходов на НАТО между Америкой и Европой составляет 80 к 20, что является неприемлемым.

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в альянсе.

"Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: "халява" для европейцев (в НАТО - ред.) теперь просто закончилась", - заявил Мерц , выступая на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию вел телеканал Phoenix

Канцлер ФРГ утверждал, что в настоящее время европейские страны-члены НАТО тратят на оборону "неприемлемо" мало.

"Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО — соотношение 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо", - сказал Мерц.