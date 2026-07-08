Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону.
- По словам Мерца, соотношение расходов на НАТО между Америкой и Европой составляет 80 к 20, что является неприемлемым.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в альянсе.
Канцлер ФРГ утверждал, что в настоящее время европейские страны-члены НАТО тратят на оборону "неприемлемо" мало.
"Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО — соотношение 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо", - сказал Мерц.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.