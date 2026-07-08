Мерц отказался раскрыть размер нового взноса Германии в поддержку Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны НАТО приняли декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия внесет самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева, но отказался озвучить конкретную сумму.

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался раскрыть размер будущего взноса Германии в рамках очередного пакета военной поддержки Украины со стороны стран НАТО.

Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.

"Германия внесет свой вклад в это дело", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

При этом он отказался озвучить конкретную сумму. По его словам, детали на этот счет будут обсуждаться в понедельник в Париже в рамках встречи так называемой "коалиции желающих".

Говоря о новом пакете поддержки Киева со стороны стран НАТО, Мерц подтвердил, что инициатива его предоставления исходила именно от Германии.

"На сегодняшний день мы являемся самым активным спонсором Украины", - сказал канцлер ФРГ.

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.