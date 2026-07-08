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Мерц отказался раскрыть размер нового взноса Германии в поддержку Украины - РИА Новости, 08.07.2026
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18:44 08.07.2026
Мерц отказался раскрыть размер нового взноса Германии в поддержку Украины

Мерц отказался раскрыть размер нового взноса Германии в пакет поддержки Украины

© REUTERS / Yves HermanКанцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров НАТО в Анкаре, Турция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО приняли декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия внесет самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева, но отказался озвучить конкретную сумму.
  • Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.
БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался раскрыть размер будущего взноса Германии в рамках очередного пакета военной поддержки Украины со стороны стран НАТО.
Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.
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"Германия внесет свой вклад в это дело", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
При этом он отказался озвучить конкретную сумму. По его словам, детали на этот счет будут обсуждаться в понедельник в Париже в рамках встречи так называемой "коалиции желающих".
Говоря о новом пакете поддержки Киева со стороны стран НАТО, Мерц подтвердил, что инициатива его предоставления исходила именно от Германии.
"На сегодняшний день мы являемся самым активным спонсором Украины", - сказал канцлер ФРГ.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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