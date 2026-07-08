Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести, сообщил мэр города.
- Остальные получили легкие травмы, сообщил он.
- Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть пациентов планируют выписать уже завтра.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы, сообщил мэр города Радмир Беляев.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Есть пострадавшие, у которых травмы легкой степени.
"Главное, что тяжелых пострадавших нет. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым", - написал Беляев в Telegram-канале после посещения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, где проходят лечение пострадавшие.
По его информации, уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.
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