Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы, сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его информации, уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.