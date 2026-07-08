Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 08.07.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Беляев: двое пострадавших в Нижнекамске находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести, сообщил мэр города.
  • Остальные получили легкие травмы, сообщил он.
  • Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть пациентов планируют выписать уже завтра.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Двое пострадавших при утренней атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы, сообщил мэр города Радмир Беляев.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Есть пострадавшие, у которых травмы легкой степени.
"Главное, что тяжелых пострадавших нет. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым", - написал Беляев в Telegram-канале после посещения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, где проходят лечение пострадавшие.
По его информации, уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНижнекамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала