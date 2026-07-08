Мендель сделала заявление после слов Трампа об украинском конфликте

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинские власти в цинизме после слов президента США Дональда Трампа о конфликте.



"Это первый мировой лидер, который последовательно выступает за прекращение бойни. Хотя он может продолжать зарабатывать на этом не хуже европейских лидеров. Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег", — написала она в соцсети X.