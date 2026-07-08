Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, обвинила украинские власти в цинизме после заявлений Дональда Трампа о конфликте.
- Она добавила, что лучше не желать продолжение конфликта, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинские власти в цинизме после слов президента США Дональда Трампа о конфликте.
"Это первый мировой лидер, который последовательно выступает за прекращение бойни. Хотя он может продолжать зарабатывать на этом не хуже европейских лидеров. Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег", — написала она в соцсети X.
"Это первый мировой лидер, который последовательно выступает за прекращение бойни. Хотя он может продолжать зарабатывать на этом не хуже европейских лидеров. Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег", — написала она в соцсети X.
Накануне Трамп заявил, что регулярно получает снимки с места боевых действий на Украине, и добавил, что на них слишком тяжело смотреть.
Кроме того, он отметил, что и Зеленский, и российский лидер Владимир Путин стремятся заключить соглашение. Глава Белого дома считает, что из переговоров "может что-то выйти".
Кроме того, он отметил, что и Зеленский, и российский лидер Владимир Путин стремятся заключить соглашение. Глава Белого дома считает, что из переговоров "может что-то выйти".