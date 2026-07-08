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Мендель сделала заявление после слов Трампа об украинском конфликте - РИА Новости, 08.07.2026
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08:34 08.07.2026 (обновлено: 16:56 08.07.2026)
Мендель сделала заявление после слов Трампа об украинском конфликте

Мендель обвинила украинские власти в цинизме после слов Трампа о конфликте

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, обвинила украинские власти в цинизме после заявлений Дональда Трампа о конфликте.
  • Она добавила, что лучше не желать продолжение конфликта, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинские власти в цинизме после слов президента США Дональда Трампа о конфликте.

"Это первый мировой лидер, который последовательно выступает за прекращение бойни. Хотя он может продолжать зарабатывать на этом не хуже европейских лидеров. Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег", — написала она в соцсети X.
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Накануне Трамп заявил, что регулярно получает снимки с места боевых действий на Украине, и добавил, что на них слишком тяжело смотреть.

Кроме того, он отметил, что и Зеленский, и российский лидер Владимир Путин стремятся заключить соглашение. Глава Белого дома считает, что из переговоров "может что-то выйти".
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