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В Мелитополе женщина пострадала при атаке беспилотника - РИА Новости, 08.07.2026
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14:36 08.07.2026 (обновлено: 14:38 08.07.2026)
В Мелитополе женщина пострадала при атаке беспилотника

Балицкий: в Мелитополе женщина пострадала при атаке беспилотника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мелитополе при атаке беспилотника пострадала женщина 1974 года рождения.
  • Состояние пострадавшей оценивается медиками как средней тяжести, ей оказывают необходимую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника в Мелитополе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Мелитополе при атаке БПЛА противника пострадала женщина 1974 года рождения. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики оценивают состояние как средней тяжести", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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