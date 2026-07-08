В Мелитополе женщина пострадала при атаке беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мелитополе при атаке беспилотника пострадала женщина 1974 года рождения.
- Состояние пострадавшей оценивается медиками как средней тяжести, ей оказывают необходимую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника в Мелитополе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Мелитополе при атаке БПЛА противника пострадала женщина 1974 года рождения. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики оценивают состояние как средней тяжести", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на месте работают оперативные службы.
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