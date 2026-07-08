Медведев вручил дипломы выпускникам военного учебного центра в Красноярске

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вручил дипломы выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске, и отметил его важную роль в подготовке кадров для ВС РФ.

Он отметил, что преподаватели и наставники центра - офицеры, которые обладают не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом. При этом в учебном центре ведутся опытно-конструкторские разработки в интересах Вооруженных сил, что позволяет готовить квалифицированных офицеров.