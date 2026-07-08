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Медведев вручил дипломы выпускникам военного учебного центра в Красноярске - РИА Новости, 08.07.2026
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09:42 08.07.2026 (обновлено: 10:03 08.07.2026)
Медведев вручил дипломы выпускникам военного учебного центра в Красноярске

Медведев отметил роль военного учебного центра СФУ в подготовке кадров для ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения дипломов выпускникам Военного учебного центра в Красноярске
Зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения дипломов выпускникам Военного учебного центра в Красноярске - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения дипломов выпускникам Военного учебного центра в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев вручил дипломы выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске.
  • Он отметил важную роль ВУЦ СФУ в подготовке кадров для Вооруженных сил России по востребованным специальностям.
  • Преподаватели и наставники центра — офицеры с реальным боевым опытом, а выпускники выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне специальной военной операции.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что вручил дипломы выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске, и отметил его важную роль в подготовке кадров для ВС РФ.
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"Вручил дипломы с отличием выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске. ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооруженных сил России по наиболее востребованным специальностям", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что преподаватели и наставники центра - офицеры, которые обладают не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом. При этом в учебном центре ведутся опытно-конструкторские разработки в интересах Вооруженных сил, что позволяет готовить квалифицированных офицеров.
"Выпускники центра с честью выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Медведев.
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РоссияКрасноярскДмитрий МедведевСибирский федеральный университет
 
 
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