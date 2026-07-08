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Более 220 врачей укрепят первичное звено медицины в селах Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:47 08.07.2026

Более 220 врачей укрепят первичное звено медицины в селах Подмосковья

© РИА Новости / Николай ХижнякМедицинский работник готовит капельницу
Медицинский работник готовит капельницу - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В текущем году свыше 220 медицинских работников пополнят штат сельских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов Московской области. Это стало возможным благодаря продолжающейся реализации федеральной программы "Земский доктор/Земский фельдшер", направленной на ликвидацию кадрового дефицита в малых городах и отдаленных населенных пунктах, сообщил 360.ru.
Проект успешно развивается в регионе с 2012 года. За все время его действия в сельскую местность и малые города Подмосковья переехали более 2,8 тыс. специалистов. Благодаря их работе существенно повысилась доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей удаленных территорий.
"В этом году по программе планируем привлечь еще 222 медработника", – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Государство оказывает участникам проекта весомую финансовую поддержку. Размер единовременной выплаты зависит от специализации медика и удаленности места трудоустройства.
Так, врачи могут получить компенсационную выплату в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей, а фельдшеры, акушеры, медсестры и другие специалисты среднего медицинского персонала – от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.
Стать участниками программы могут терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи, а также представители других востребованных специальностей.
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