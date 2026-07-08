Губернатор Кубани вручил медали "Родительская доблесть" многодетным семьям

КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День семьи, любви и верности вручил многодетным семьям Кубани медали "Родительская доблесть", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Медалями наградили 15 образцовых семейных пар. В церемонии также приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, заместитель губернатора Кубани Елена Воробьева, министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

"Вениамин Кондратьев вручил медали "Родительская доблесть" многодетным семьям. Традиционную церемонию награждения провели на торжественном мероприятии в День семьи, любви и верности в Краснодаре", - рассказали в пресс-службе.

По словам губернатора, награжденные медалями многодетные семьи - настоящая гордость региона.

"Сегодня мы собрали большие кубанские семьи, где растут четыре, пять, шесть и даже девять детей. Медали "Родительская доблесть" - знак благодарности за ваш незаменимый труд, воспитание достойных граждан страны, которые с вашей поддержкой добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве. Своим примером вы показываете, что большая семья - это большое счастье", - сказал Кондратьев во время вручения наград.