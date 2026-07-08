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Губернатор Кубани вручил медали "Родительская доблесть" многодетным семьям - РИА Новости, 08.07.2026
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Краснодарский край
 
19:55 08.07.2026
Губернатор Кубани вручил медали "Родительская доблесть" многодетным семьям

Кондратьев вручил многодетным семьям Кубани медали "Родительская доблесть"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День семьи, любви и верности вручил многодетным семьям Кубани медали "Родительская доблесть", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Медалями наградили 15 образцовых семейных пар. В церемонии также приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, заместитель губернатора Кубани Елена Воробьева, министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.
"Вениамин Кондратьев вручил медали "Родительская доблесть" многодетным семьям. Традиционную церемонию награждения провели на торжественном мероприятии в День семьи, любви и верности в Краснодаре", - рассказали в пресс-службе.
По словам губернатора, награжденные медалями многодетные семьи - настоящая гордость региона.
"Сегодня мы собрали большие кубанские семьи, где растут четыре, пять, шесть и даже девять детей. Медали "Родительская доблесть" - знак благодарности за ваш незаменимый труд, воспитание достойных граждан страны, которые с вашей поддержкой добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве. Своим примером вы показываете, что большая семья - это большое счастье", - сказал Кондратьев во время вручения наград.
По словам губернатора, на Кубани сегодня более 95 тысяч многодетных семей. Он отметил, что защита семьи и укрепление традиционных ценностей - приоритетная задача для властей региона. Из бюджета края только в 2026 году направили более 40 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей, в том числе на помощь при рождении детей, выплаты и льготы, добавил Кондратьев.
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