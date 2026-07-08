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В Калининградской области отменили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.07.2026
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14:12 08.07.2026 (обновлено: 14:18 08.07.2026)
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

МЧС: штормовое предупреждение в Калининградской области отменено

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штормовое предупреждение, объявленное в Калининградской области, отменено.
КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное на среду в Калининградской области, отменено, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По состоянию на 12.15 (13.15 мск) штормовое предупреждение отменено. По области сохраняется северо-западный ветер 17-22 метров в секунду", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Утром в среду, по данным областного ГУ МЧС, ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.
По информации сайта "Балтийской судоходной компании" Калининградский морской канал по прежнему закрыт, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.
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Калининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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