В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штормовое предупреждение, объявленное в Калининградской области, отменено.
КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное на среду в Калининградской области, отменено, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По состоянию на 12.15 (13.15 мск) штормовое предупреждение отменено. По области сохраняется северо-западный ветер 17-22 метров в секунду", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Утром в среду, по данным областного ГУ МЧС, ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.
По информации сайта "Балтийской судоходной компании" Калининградский морской канал по прежнему закрыт, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.