В Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калининградской области ураганный ветер повалил более 100 деревьев.

Из-за упавших деревьев повреждены 14 автомобилей и кровля частного дома.

В РЖД предупредили о возможном изменении графика движения пригородных поездов из-за падения деревьев на объекты инфраструктуры железной дороги.

КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИ А Новости. Ураганный ветер, который бушует на территории Калининградской области, повалил утром более 100 деревьев, повреждены 14 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27-34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море - 3-5 метров.

"По состоянию на 10.30 (11.30 мск) 8 июля зарегистрировано падение деревьев в количестве 102 единиц. Упавшими деревьями были повреждены 14 автомобилей и одна кровля частного жилого дома (незначительное повреждение)", - говорится в сообщении.

В среду в калининградском филиале АО РЖД предупредили о возможном изменении графика движения пригородных поездов из-за падения деревьев на объекты инфраструктуры железной дороги.