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В Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев - РИА Новости, 08.07.2026
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12:25 08.07.2026
В Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев

МЧС: в Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининградской области ураганный ветер повалил более 100 деревьев.
  • Из-за упавших деревьев повреждены 14 автомобилей и кровля частного дома.
  • В РЖД предупредили о возможном изменении графика движения пригородных поездов из-за падения деревьев на объекты инфраструктуры железной дороги.
КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИ А Новости. Ураганный ветер, который бушует на территории Калининградской области, повалил утром более 100 деревьев, повреждены 14 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27-34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море - 3-5 метров.
"По состоянию на 10.30 (11.30 мск) 8 июля зарегистрировано падение деревьев в количестве 102 единиц. Упавшими деревьями были повреждены 14 автомобилей и одна кровля частного жилого дома (незначительное повреждение)", - говорится в сообщении.
В среду в калининградском филиале АО РЖД предупредили о возможном изменении графика движения пригородных поездов из-за падения деревьев на объекты инфраструктуры железной дороги.
Накануне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.
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ПроисшествияКалининградская областьКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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