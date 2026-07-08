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Пропавших в Туве девочек ищут более 700 человек и 12 беспилотников - РИА Новости, 08.07.2026
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08:38 08.07.2026 (обновлено: 10:37 08.07.2026)
Пропавших в Туве девочек ищут более 700 человек и 12 беспилотников

МЧС: пропавших в Туве девочек ищут 717 человек и 180 единиц техники

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТываСотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поисках двух 12-летних девочек, пропавших в Туве, задействовали 717 человек и 180 единиц техники, в том числе беспилотники.
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Более 700 человек ищут 12-летних девочек, пропавших в Туве, сообщает МЧС республики.
"В минувшие сутки <...> было задействовано 717 человек и 180 единиц техники, в том числе 41 плавсредство и 12 беспилотников", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Отмечается, что члены местного поисково-спасательного отряда обследовали 110 километров прибрежной зоны от села Ийи-Тал до города Шагонар, а сотрудники службы ГО и ЧС осмотрели 271 километр территории между коммунальным мостом Кызыла и Шагонаром. Также в регионе изучили в общей сложности около 267 островов.
Кроме того, восемь полетов выполнили специалисты беспилотной авиации МЧС. Они обследовали 29 километров местности от Хайыракана до Шагонара.
О пропаже двух девочек объявили на минувшей неделе: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от этого места — обувь. Спустя пару дней из воды также выловили тапку одной из пропавших. Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияШагонарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кызыл
 
 
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