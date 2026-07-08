Пропавших в Туве девочек ищут более 700 человек и 12 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ В поисках двух 12-летних девочек, пропавших в Туве, задействовали 717 человек и 180 единиц техники, в том числе беспилотники.

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Более 700 человек ищут 12-летних девочек, пропавших в Туве, сообщает МЧС республики.

"В минувшие сутки <...> было задействовано 717 человек и 180 единиц техники, в том числе 41 плавсредство и 12 беспилотников", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Отмечается, что члены местного поисково-спасательного отряда обследовали 110 километров прибрежной зоны от села Ийи-Тал до города Шагонар, а сотрудники службы ГО и ЧС осмотрели 271 километр территории между коммунальным мостом Кызыла и Шагонаром. Также в регионе изучили в общей сложности около 267 островов.

Кроме того, восемь полетов выполнили специалисты беспилотной авиации МЧС. Они обследовали 29 километров местности от Хайыракана до Шагонара.