Рейтинг@Mail.ru
Матушкин поздравил тамбовских супругов, проживших в браке больше 50 лет - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
15:34 08.07.2026
Матушкин поздравил тамбовских супругов, проживших в браке больше 50 лет

Евгений Матушкин отметил тамбовские семьи, прожившие вместе более 50 лет

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыЕвгений Матушкин
Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Евгений Матушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин отметил супругов, проживших в браке более 50 лет, в номинации "Золотая семья", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Торжественная церемония вручения медалей прошла в честь Дня семьи, любви и верности в Тамбовской духовной семинарии Тамбовской Епархии.
"День семьи, любви и верности – уникален. Он объединяет светскую традицию и православные ценности. Семья закладывает основы духовности, веры, патриотизма и любви к Родине", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Он поблагодарил семьи участников специальной военной операции. Отдельно председатель областной думы обратился к супругам, прожившим в браке более 50 лет, назвав их примером для молодежи. Он добавил, что совместная жизнь в течение полувека — это ежедневный труд терпения и взаимопонимания.
"Пусть растут и крепнут семьи региона, пусть в них не умолкает детский смех, ведь дети – наше будущее и надежда Тамбовщины", – отметил Матушкин.
На церемонии вручили медали "За любовь и верность". Глава области Евгений Первышов наградил 12 семей. Всего эту награду получили 70 семей, прожившие вместе больше 25 лет.
Также отметили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". В 2026 году в нем участвовали 114 семей из 30 муниципальных образований области. Конкурс проходил в шести номинациях: "Семья защитника Отечества", "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций".
Победителями регионального этапа стали шесть семей. Их материалы направили в оргкомитет Всероссийского конкурса "Семья года".
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала