Матушкин поздравил тамбовских супругов, проживших в браке больше 50 лет

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин отметил супругов, проживших в браке более 50 лет, в номинации "Золотая семья", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Торжественная церемония вручения медалей прошла в честь Дня семьи, любви и верности в Тамбовской духовной семинарии Тамбовской Епархии.

"День семьи, любви и верности – уникален. Он объединяет светскую традицию и православные ценности. Семья закладывает основы духовности, веры, патриотизма и любви к Родине", – приводит пресс-служба слова Матушкина.

Он поблагодарил семьи участников специальной военной операции. Отдельно председатель областной думы обратился к супругам, прожившим в браке более 50 лет, назвав их примером для молодежи. Он добавил, что совместная жизнь в течение полувека — это ежедневный труд терпения и взаимопонимания.

"Пусть растут и крепнут семьи региона, пусть в них не умолкает детский смех, ведь дети – наше будущее и надежда Тамбовщины", – отметил Матушкин.

На церемонии вручили медали "За любовь и верность". Глава области Евгений Первышов наградил 12 семей. Всего эту награду получили 70 семей, прожившие вместе больше 25 лет.

Также отметили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". В 2026 году в нем участвовали 114 семей из 30 муниципальных образований области. Конкурс проходил в шести номинациях: "Семья защитника Отечества", "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций".