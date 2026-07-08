Мать погибшей девочки из Ачинска доставили в Красноярск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать погибшей пятилетней девочки доставили в Красноярск, допрос женщины проведут в Ачинске.
- Девочка была найдена мертвой 5 июля, а ее мать — в Новосибирске 7 июля.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Мать погибшей пятилетней девочки доставили в Красноярск, допрос женщины проведут уже в Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
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"Доставлена в Красноярск, допрос будет происходить в Ачинске", - сказала собеседница агентства.
Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что сейчас женщина находится в статусе свидетеля.