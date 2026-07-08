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Мать погибшей девочки из Ачинска доставили в Красноярск - РИА Новости, 08.07.2026
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15:48 08.07.2026 (обновлено: 15:54 08.07.2026)
Мать погибшей девочки из Ачинска доставили в Красноярск

СК: мать погибшей 5-летней девочки из Ачинска доставили в Красноярск

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХМать погибшей пятилетней девочки из Ачинска
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать погибшей пятилетней девочки доставили в Красноярск, допрос женщины проведут в Ачинске.
  • Девочка была найдена мертвой 5 июля, а ее мать — в Новосибирске 7 июля.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Мать погибшей пятилетней девочки доставили в Красноярск, допрос женщины проведут уже в Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
«
"Доставлена в Красноярск, допрос будет происходить в Ачинске", - сказала собеседница агентства.
Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что сейчас женщина находится в статусе свидетеля.
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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ПроисшествияАчинскКрасноярскНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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