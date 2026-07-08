Эксперт рассказала о недоплаченных иностранцами на маркетплейсах налогах

МОСКВА, 8 июл – пресс-служба "Центра налоговой политики". Общий объем налоговых недопоступлений от продажи иностранных товаров на маркетплейсах в России по итогам 2026 года может составить 123 миллиарда рублей - в основном это происходит из-за отсутствия для них НДС, рассказала заместитель генерального директора "Центра налоговой политики" Марина Авдиенкова.

"Благодаря маркетплейсам иностранные селлеры получили прямой доступ к российским потребителям, и при этом этот доступ не предполагает никакой уплаты НДС в отличие от российских, как производителей, так и импортеров", - сказала она на круглом столе "Дисбалансы в налогообложении экосистемы маркетплейсов" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По данным "Центра налоговой политики", налоговые недопоступления от продажи иностранных товаров на маркетплейсах в 2026 году составят 123 миллиарда рублей.

Минфин РФ направил в правительство пакет законопроектов о новых правилах регулирования для импортных товаров электронной торговли. Поправками в Налоговый кодекс предлагается введение НДС с поэтапным повышением ставок - 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года.

Как пояснял статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, импортные товары, которые поступают в Россию через маркетплейсы, предполагается разделить на две категории: на те, что дешевле 200 евро, будет распространяться НДС, а товары дороже этой суммы будут облагаться еще и ввозной пошлиной.