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В "Максе" появилась возможность создавать каналы для всех пользователей - РИА Новости, 08.07.2026
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14:49 08.07.2026 (обновлено: 17:38 08.07.2026)
В "Максе" появилась возможность создавать каналы для всех пользователей

У всех пользователей платформы "Макс" появилась возможность создавать каналы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователям мессенджера "Макс" стало доступно создание приватных и открытых каналов на платформе.
  • Пользователи с устройствами на iOS и в десктопной версии могут создавать только приватные каналы, а владельцы Android — как закрытые, так и публичные.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Всем пользователям платформы "Макс" стало доступно создание приватных и открытых каналов, обратило внимание РИА Новости.
Так, пользователи на устройствах с операционной системой iOS, а также в десктопной версии могут запускать только приватные каналы со вступлением по ссылке-приглашению. Владельцы же устройств на Android могут заводить как закрытые, так и публичные каналы.
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Чтобы создать канал в мессенджере "Макс", нужно:
  • перейти в раздел "Чаты";
  • нажать на "+" в верхней правой части экрана;
  • выбрать опцию "Создать канал" или "Создать приватный канал";
  • добавить название, описание и фотографию канала;
  • подтвердить его создание.
В пресс-службе сервиса рассказали РИА Новости, что сейчас идет тестирование такой возможности. Новая функция уже доступна части пользователей Android. На очереди десктоп- и веб-версии.
В июле прошлого года "Макс" запустил публичные каналы для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026-го. А в марте авторы, чья аудитория насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.
"Макс" — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения.
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