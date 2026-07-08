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Макрон не верит в возможность захвата Гренландии США - РИА Новости, 08.07.2026
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18:07 08.07.2026
Макрон не верит в возможность захвата Гренландии США

Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии США

© REUTERS / Mehmet FutsiПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Mehmet Futsi
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии Соединенными Штатами.
  • Дональд Трамп вновь вернулся к теме принадлежности острова и заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Во вторник американский лидер Дональд Трамп после долгого перерыва вновь вернулся к теме принадлежности острова, заявив, что он должен находиться под контролем Штатов.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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"Если бы это было так, я не думаю, что президент США присутствовал бы сегодня (на саммите НАТО – ред.). В нашем альянсе существуют не только правила солидарности в случае, если одна из стран подвергнется агрессии, но и правила солидарности в вопросе ненападения друг на друга. Нет, я не верю в это", - заявил Макрон по итогам саммита НАТО в Турции.
Так, по сообщениям СМИ, французский лидер ответил на вопрос о притязаниях Трампа на остров.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
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В миреГренландияСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОСаммит НАТО
 
 
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