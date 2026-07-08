Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Mehmet Futsi Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Анкаре

Макрон не верит в возможность захвата Гренландии США

Краткий пересказ от РИА ИИ Эммануэль Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Дональд Трамп вновь вернулся к теме принадлежности острова и заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп после долгого перерыва вновь вернулся к теме принадлежности острова, заявив, что он должен находиться под контролем Штатов.

"Если бы это было так, я не думаю, что президент США присутствовал бы сегодня (на саммите НАТО – ред.). В нашем альянсе существуют не только правила солидарности в случае, если одна из стран подвергнется агрессии, но и правила солидарности в вопросе ненападения друг на друга. Нет, я не верю в это", - заявил Макрон по итогам саммита НАТО в Турции.

Так, по сообщениям СМИ, французский лидер ответил на вопрос о притязаниях Трампа на остров.