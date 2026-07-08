Макрона снова ударила жена, считают пользователи Х

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X с иронией отреагировали на появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на саммите НАТО в Анкаре.

Пользователи предположили, что президента Франции снова ударила супруга.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пользователи соцсети X с иронией отреагировали на появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на саммите НАТО в Анкаре, указав, что он выглядит нелепо в темных очках в помещении, и предположив, что его снова ударила супруга.

Ранее Макрон прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках. Он и ранее появлялся на официальных церемониях в таком виде, чем также вызывал насмешливые комментарии.

"Макрона опять избила его супруга?", - написал один из пользователей в соцсети X.

Другой пользователь посчитал, что президент Франции пытается привлечь к себе внимание, надевая очки. Еще один человек написал, что Макрон в очках-авиаторах в помещении выглядит нелепо.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя одно из появлений Макрона в очках на публичном мероприятии, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.