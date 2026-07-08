Макрона снова ударила жена, считают пользователи Х

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X с иронией отреагировали на появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на саммите НАТО в Анкаре.
- Пользователи предположили, что президента Франции снова ударила супруга.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пользователи соцсети X с иронией отреагировали на появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на саммите НАТО в Анкаре, указав, что он выглядит нелепо в темных очках в помещении, и предположив, что его снова ударила супруга.
"Макрона опять избила его супруга?", - написал один из пользователей в соцсети X.
Другой пользователь посчитал, что президент Франции пытается привлечь к себе внимание, надевая очки. Еще один человек написал, что Макрон в очках-авиаторах в помещении выглядит нелепо.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя одно из появлений Макрона в очках на публичном мероприятии, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае 2025 года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.