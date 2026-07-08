Краткий пересказ от РИА ИИ Тринадцатого июля в Париже вновь соберется "коалиция желающих" для обсуждения поддержки Киева.

ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Тринадцатого июля в Париже вновь соберется коалиция желающих", - сказал он журналистам по итогам саммита НАТО . Трансляция велась на сайте альянса.

Он отметил, что это станет возможностью для обсуждения планов по использованию промышленного потенциала стран для поддержки Украины, для новых объявлений и совместного планирования военных учений.

По итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.