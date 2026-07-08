Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тринадцатого июля в Париже вновь соберется "коалиция желающих" для обсуждения поддержки Киева.
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он отметил, что это станет возможностью для обсуждения планов по использованию промышленного потенциала стран для поддержки Украины, для новых объявлений и совместного планирования военных учений.
По итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
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18 апреля, 13:00