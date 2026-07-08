Премьер Венгрии заявил, что представился Трампу на полях саммита НАТО

БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что представился президенту США Дональду Трампу и пообщался с ним непублично на полях саммита НАТО.

До парламентских выборов в Венгрии в апреле, на которых победила партия Мадьяра "Тиса", Трамп публично поддерживал экс-премьера Виктора Орбана. После выборов он заявил, что готов работать с новым премьер-министром Венгрии, назвал Мадьяра "хорошим человеком", который "хорошо справится со своей работой".