Премьер Венгрии заявил, что представился Трампу на полях саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что представился президенту США Дональду Трампу и пообщался с ним непублично на полях саммита НАТО.
- Венгерский премьер также опубликовал общую фотографию с саммита.
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что представился президенту США Дональду Трампу и пообщался с ним непублично на полях саммита НАТО.
"Конечно, мы с американским президентом представились друг другу, просто не разговаривали публично", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также опубликовал общую фотографию с саммита, на которой он стоит за Трампом.
До парламентских выборов в Венгрии в апреле, на которых победила партия Мадьяра "Тиса", Трамп публично поддерживал экс-премьера Виктора Орбана. После выборов он заявил, что готов работать с новым премьер-министром Венгрии, назвал Мадьяра "хорошим человеком", который "хорошо справится со своей работой".
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