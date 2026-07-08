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Премьер Венгрии заявил, что представился Трампу на полях саммита НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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18:21 08.07.2026
Премьер Венгрии заявил, что представился Трампу на полях саммита НАТО

Петер Мадьяр заявил, что представился Дональду Трампу на полях саммита НАТО

© AP Photo / Emrah GurelПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что представился президенту США Дональду Трампу и пообщался с ним непублично на полях саммита НАТО.
  • Венгерский премьер также опубликовал общую фотографию с саммита.
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что представился президенту США Дональду Трампу и пообщался с ним непублично на полях саммита НАТО.
"Конечно, мы с американским президентом представились друг другу, просто не разговаривали публично", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также опубликовал общую фотографию с саммита, на которой он стоит за Трампом.
До парламентских выборов в Венгрии в апреле, на которых победила партия Мадьяра "Тиса", Трамп публично поддерживал экс-премьера Виктора Орбана. После выборов он заявил, что готов работать с новым премьер-министром Венгрии, назвал Мадьяра "хорошим человеком", который "хорошо справится со своей работой".
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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