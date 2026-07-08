Львова-Белова возьмет на контроль помощь спасенной в Константиновке девочке

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмет на контроль помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, в том числе в вопросах оказания медицинской помощи и поиска родственников.