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Львова-Белова возьмет на контроль помощь спасенной в Константиновке девочке - РИА Новости, 08.07.2026
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21:16 08.07.2026

Львова-Белова возьмет на контроль помощь спасенной в Константиновке девочке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова возьмет на контроль помощь десятилетней девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки.
  • Она подчеркнула важность обеспечения психологической помощи, проведения медицинского обследования и поиска родственников девочки.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмет на контроль помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, в том числе в вопросах оказания медицинской помощи и поиска родственников.
Она отметила, что при освобождении Константиновки российские бойцы обнаружили в одном из подвалов десятилетнюю девочку, которая была там совсем одна. София, фамилии которой омбудсмен не приводит, рассказала, что мама умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.
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Львова-Белова добавила, что военнослужащие Южной группировки войск взяли шефство над ребенком и оберегали ее почти месяц – помогали продуктами, дарили подарки, охраняли место, где она жила. А когда появилась возможность, перевезли ребенка в безопасное место.
"Подключимся к этой истории, возьму ее на свой контроль – важно обеспечить психологическую помощь, провести медицинское обследование и заняться поиском родственников", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила российских бойцов, которые спасают детей из-под бомбежек и завалов с самых первых дней специальной военной операции.
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ОбществоКонстантиновкаРоссияМария Львова-Белова
 
 
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