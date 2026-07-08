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Во Львове возник масштабный стихийный бунт против ТЦК - РИА Новости, 09.07.2026
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23:20 08.07.2026 (обновлено: 00:11 09.07.2026)
Во Львове возник масштабный стихийный бунт против ТЦК

Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками ТЦК из-за мобилизации

© Фото : СоцсетиСтихийный бунт против ТЦК во Львове
Стихийный бунт против ТЦК во Львове - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Соцсети
Стихийный бунт против ТЦК во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове произошел конфликт между жителями города и сотрудниками военкомата из-за насильственной мобилизации.
  • Толпа окружила автомобиль ТЦК, раскачивала его, пыталась разбить, а затем перевернула.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Во Львове вспыхнул крупный конфликт между жителями города и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации, сообщило издание "Страна.ua".
«
"Во Львове масштабный бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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На опубликованных изданием кадрах десятки людей раскачивают машину и пытаются ее разбить. Все это сопровождается криками "Позор!" и оскорблениями в адрес сотрудников военкомата. В итоге толпа перевернула автомобиль.
Это произошло после того, как работники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня в Сыховском районе.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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