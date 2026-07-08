Краткий пересказ от РИА ИИ Во Львове произошел конфликт между жителями города и сотрудниками военкомата из-за насильственной мобилизации.

Толпа окружила автомобиль ТЦК, раскачивала его, пыталась разбить, а затем перевернула.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Во Львове вспыхнул крупный конфликт между жителями города и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации, сообщило издание "Страна.ua".

« ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК", — говорится в публикации в Telegram-канале. "Во Львове масштабный бунт противиз-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК", — говорится в публикации в Telegram-канале.

На опубликованных изданием кадрах десятки людей раскачивают машину и пытаются ее разбить. Все это сопровождается криками "Позор!" и оскорблениями в адрес сотрудников военкомата. В итоге толпа перевернула автомобиль.

Это произошло после того, как работники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня в Сыховском районе.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.