СМИ: несколько человек ранены из-за новых ударов США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана, сообщает телеканал Press TV.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
"Несколько человек получили ранения вследствие ударов США по объектам на юге Ирана", - говорится в сообщении телеканала.