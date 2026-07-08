СМИ: несколько человек ранены из-за новых ударов США по Ирану

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана, сообщает телеканал Press TV.

"Несколько человек получили ранения вследствие ударов США по объектам на юге Ирана", - говорится в сообщении телеканала.