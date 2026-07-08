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Израильский БПЛА нанес удар в районе больницы на юге Ливана - РИА Новости, 08.07.2026
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19:34 08.07.2026
Израильский БПЛА нанес удар в районе больницы на юге Ливана

Израильский БПЛА нанес удар в районе больницы в городе Набатия-эль-Фаука

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник израильских ВВС нанес удар в районе больницы в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана.
  • Два человека погибли в результате удара.
БЕЙРУТ, 8 июл — РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС нанес удар в районе больницы в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Вражеский беспилотник нанес удар рядом с больницей в Набатия-эль-Фаука, два человека погибли", — рассказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что израильские беспилотники в последние дни возобновили интенсивные разведывательные полеты в небе над Бейрутом.
В понедельник в результате израильского удара в Набатия-эль-Фаука погибли четыре человека, включая директрису одной из местных школ.
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