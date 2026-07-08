Израильский БПЛА нанес удар в районе больницы на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник израильских ВВС нанес удар в районе больницы в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана.
- Два человека погибли в результате удара.
БЕЙРУТ, 8 июл — РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС нанес удар в районе больницы в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Вражеский беспилотник нанес удар рядом с больницей в Набатия-эль-Фаука, два человека погибли", — рассказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что израильские беспилотники в последние дни возобновили интенсивные разведывательные полеты в небе над Бейрутом.
В понедельник в результате израильского удара в Набатия-эль-Фаука погибли четыре человека, включая директрису одной из местных школ.