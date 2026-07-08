Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западнее Красного Лимана российские Вооруженные силы захватили два опорных пункта ВСУ.
- Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские Вооруженные силы, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта ВСУ, уничтожены до 15 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.
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22 июня 2022, 17:18